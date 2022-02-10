Galatasaray için Inaki Pena iddiası!

Süper Lig'de transfer dönemini 4 transferle kapatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Muslera'nın yerine Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci Inaki Pena ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



"G.SARAY'DA KALABİLİR"



İspanyol basınının haberine göre; Barcelona, yeni sezonda Ter Stegen'in arkasında bekleyecek yedek bir kaleci arayışında. Barça, aradığı ismi bulursa Inaki Pena, A Takım'a alınmayacak. İspanyollar, böyle bir durumun yaşanması halinde ise 23 yaşındaki kalecinin yeni sezonda da Galatasaray'da kalabileceğini yazdı.



Haberin detayında ise; "Pena, Galatasaray'da devam edebilir. Anlaşma, kiralık ya da bonservisiyle olabilir." ifadeleri yer aldı.



9 MAÇA ÇIKTI



Piyasa değeri 3 milyon Euro olan 22 yaşındaki Pena, sarı kırmızılı takıma transferinden önce bu sezon Barcelona B takımıyla 9 maça çıktı. Bu maçlarda kalesinde 8 gol gören genç eldiven 4 maçta ise kalesini gole kapattı.





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