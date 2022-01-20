Galatasaray için galibiyet, çok şey ifade ediyor!

Süper Lig'de son 10 haftada sadece 1 kez kazanan Galatasaray, zirvenin 24 puan gerisinde kalırken, alınan her kötü sonuçla birlikte düşme hattına biraz daha yaklaşıyor.



27 puanla 13. sırada bulunan sarı kırmızılılar, Torrent ile birlikte bugün Kasımpaşa karşısında Süper Lig'in en kritik karşılaşmalarından birine çıkıyor. 21 puanla 17. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında olumsuz bir kötü sonuç alınması durumunda Galatasaray'ın düşme hattı ile arasında sadece 4 puanlık bir fark kalacak. Hafta sonu lider Trabzon ile oynayacak olmak da bugünkü maçın önemini daha da arttırıyor.



Takımda 7 eksik oyuncu bulunuyor



Sarı kırmızılılarda bugünkü maç öncesi 7 eksik bulunuyor. Muslera ve Diagne sakatlıkları, Taylan Antalyalı kırmızı kart, Berkan Kutlu da sarı kart cezalı olması, Feghouli ile Muhammed ise Afrika Kupası'nda bulunmaları nedeniyle bu kritik müsabakada forma giyemeyecek. Özel program uygulanan Babel de bugün sahada olamayacak. Sarı kırmızılılarda Torrent'in bugün Taylan ve Berkan'ın yokluğunda orta sahada Aytaç Kara ile Cicaldau'yu oynatması, Hatay'da oyuna sonradan dahil olun Morutan'ın da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.



1 Ligde topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada giren Galatasaray 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiriyor.





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