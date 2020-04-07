Galatasaray için flaş Johan Mojica iddiası!

Transfer için birçok isim üzerinde karar kılan Galatasaray ile ilgili bir iddia da Kolombiya'dan geldi. Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Kolombiyalı sol bek Johan Mojica'yı transfer listesine aldı.

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Galatasaray için flaş Johan Mojica iddiası!
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07 Nisan 2020 11:44
Ligin ikinci yarısındaki gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında "Bende varım" diyen Galatasaray, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig'den birçok ismi listesine alan sarı-kırmızılılar yabancı transferi içinde girişimlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listedinde olduğu iddia edilen Kolombiyalı yıldız Johan Mojica için bir iddia daha ortaya atıldı.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Falcao'nun vatandaşı olan 27 yaşındaki sol bek için transfer çalışmalarına başladı.

İspanya'nın Girona takımında forma giyen futbolcunun, takımının La Liga'ya çıkma olasılığının düşük olmasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Johan Mojica'nın Girona ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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