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Galatasaray için flaş iddia: 2 Yunan golcü!

Sezona tek forvet Eren ile giren Aslan devre arasında iki golcü birden transfer etmeyi planlıyor. Mitroglou ve Bakasetas hedefte...

Galatasaray için flaş iddia: 2 Yunan golcü!
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14 Ekim 2018 12:36
Galatasaray'da geçen sezon 29 golle krallık tacını takan Bafetimbi Gomis ile yollar ayrıldıktan sonra yönetim 2 transfer yapacaklarını belirtmişti. Ancak Aslan sezona tek forvet Eren Derdiyok ile girmişti.

Serdar, Donk, Maicon gibi stoperlerin de golleriyle Galatasaray şimdiye kadar yoluna sorunsuz devam etse de teknik direktör Fatih Terim takviye istiyor. Hedefte de Yunan Milli Takımı'nın hücumcuları Kostas Mitroglou ve Anastasios Bakatekas var.

BAKASETAS TAPUSUYLA

Galatasaray kendisini kanıtlamış olan Marsilyalı Mitroglou için kulübüne kiralama teklifiyle gidecek. Bu sezon 7 maçta 3 gol atan 30 yaşındaki forvet bu karşılaşmaların 3'ünde sonradan oyuna girdi.

Yunanistan'ın Macaristan ile oynadığı maçta takip edilen 25 yaşındaki Tatos Bakasetas beğenildi. Forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilen Bakasetas'ın AEK ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Aslan devre arası uygun bedele bitirmeyi planlıyor.



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