Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sarı kırmızılı takımın formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı hiçbir derbi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.



2017 yazında Galatasaray'a imza atan Faslı oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 6 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Belhanda'nın bu maçlardaki ilginç istatistiği ise 'kart'ları oldu. Belhanda bu 7 derbinin 5'sinde sarı kart gördü, 2'sinde sarı kartlar kırmızı karta dönüştü.



Younes Belhanda, 20 yıllık Kadıköy serisinin sona erdiği derbide de 84 dakika sahada kaldı ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



İşte Galatasaray'ın Belhanda ile çıktığı derbi maçları



22.10.2017: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

17.03.2018: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

02.11.2018: Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

14.04.2019: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

28.09.2019: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

23.02.2020: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

27.09.2020: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe







