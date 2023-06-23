Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Sarı-kırmızılıların ilk hedefi forvet hattı. Bu bölgeye takviye yapmak isteyen Aslan'ın gündemine birçok isim geliyor. Bu oyunculardan biri de Rus futbolcu Fedor Chalov'du. Oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
"TEMASA GEÇEN OLMADI"
CSKA Moskova'nın CEO'su Roman Babaev, Fedor Chalov'un Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerinin doğru olmadığını söyledi.
Babaev yaptığı açıklamada, "Yorum yapacak hiçbir şey yok. Transfer konusunda ne Fedor ne de kulüple temasa geçen kimse olmadı" ifadelerini kullandı.
FEDOR CHALOV KİMDİR?
10 Nisan 1998 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CSKA Moskova altyapısında başladı.
2017'de CSKA Moskova'da A takıma yükseldi. 2022 yılında İsviçre temsilcisi Basel'e yarım dönem kiralandı.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Chalov, 1.80 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Geride bıraktığımız sezon çıktığı 41 karşılaşmada 24 gol atarken 6 da asist yaptı.
25 yaşındaki genç oyuncu, 4 kez Rusya Milli Takımı'nda forma giydi ancak skor üretemedi. Rus yıldızın güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...
Sarı-kırmızılıların ilk hedefi forvet hattı. Bu bölgeye takviye yapmak isteyen Aslan'ın gündemine birçok isim geliyor. Bu oyunculardan biri de Rus futbolcu Fedor Chalov'du. Oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
"TEMASA GEÇEN OLMADI"
CSKA Moskova'nın CEO'su Roman Babaev, Fedor Chalov'un Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerinin doğru olmadığını söyledi.
Babaev yaptığı açıklamada, "Yorum yapacak hiçbir şey yok. Transfer konusunda ne Fedor ne de kulüple temasa geçen kimse olmadı" ifadelerini kullandı.
FEDOR CHALOV KİMDİR?
10 Nisan 1998 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CSKA Moskova altyapısında başladı.
2017'de CSKA Moskova'da A takıma yükseldi. 2022 yılında İsviçre temsilcisi Basel'e yarım dönem kiralandı.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Chalov, 1.80 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Geride bıraktığımız sezon çıktığı 41 karşılaşmada 24 gol atarken 6 da asist yaptı.
25 yaşındaki genç oyuncu, 4 kez Rusya Milli Takımı'nda forma giydi ancak skor üretemedi. Rus yıldızın güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...