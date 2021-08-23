Galatasaray için Chuba Akpom sürprizi

Teknik direktör Fatih Terim ısrar etti, Galatasaray yönetimi kaliteli bir santrfor için yeniden harekete geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray için Chuba Akpom sürprizi
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23 Ağustos 2021 11:13
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda yönetim forvet transferi için yeniden harekete geçti. Sarı- Kırmızılı kurmaylar daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz santrfor Chuba Akpom için düğmeye basmış durumda.

MİDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI
Galatasaray, 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi.

Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.

İNGİLİZLER KİRALAMA İSTEMİYOR

Galatasaray'ın ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdiği ancak İngiliz yöneticilerin bu seçeneğin masada olmadığını Sarı-Kırmızılı kurmaylara ilettiği ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELER GÜN BOYU SÜRDÜ

İki kulüp arasındaki görüşmelerin gün boyu devam ettiği bilgisi de geldi. Türk futbolseverler Akpom'ın geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı izlemiş ve golcü oyuncu beğeni toplamıştı.

PAOK'TA YILDIZI PARLADI
Arsenal'den transfer olduğu PAOK'ta Pelkas ile birlikte şampiyonluk yaşayan Akpom, Middlesbrough takımına transfer oldu. Akpom, atletik özellikleriyle dikkat çekiyor.


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