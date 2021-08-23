Galatasaray için Chuba Akpom sürprizi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda yönetim forvet transferi için yeniden harekete geçti. Sarı- Kırmızılı kurmaylar daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz santrfor Chuba Akpom için düğmeye basmış durumda.



MİDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI

Galatasaray, 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi.



Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.



İNGİLİZLER KİRALAMA İSTEMİYOR



Galatasaray'ın ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdiği ancak İngiliz yöneticilerin bu seçeneğin masada olmadığını Sarı-Kırmızılı kurmaylara ilettiği ifade ediliyor.



GÖRÜŞMELER GÜN BOYU SÜRDÜ



İki kulüp arasındaki görüşmelerin gün boyu devam ettiği bilgisi de geldi. Türk futbolseverler Akpom'ın geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı izlemiş ve golcü oyuncu beğeni toplamıştı.



PAOK'TA YILDIZI PARLADI

Arsenal'den transfer olduğu PAOK'ta Pelkas ile birlikte şampiyonluk yaşayan Akpom, Middlesbrough takımına transfer oldu. Akpom, atletik özellikleriyle dikkat çekiyor.



