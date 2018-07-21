Galatasaray için büyük iddia: 3 koç, aynı anda...

SEBEBİ TATİL Mİ?

Basketbolda son yılların en sıkıntılı dönemini yaşayan Galatasaray'da kriz üstüne kriz yaşanıyor.İddialara göre yönetici Ömer Yalçınkaya, belirlenen üç hoca adayı Hakan Demir, Yağızer Uluğ ve Ertuğrul Erdoğan'a TT Stadı'ndaki localarda aynı güne fakat farklı saatlere randevu verdi. Ancak statta hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üç hoca adayı karşılaşınca ortalık karıştı.Ömer Yalçınkaya'nın tatile çıkacağı için 3 hocanın görüşmesini aynı güne sıkıştırdığı da iddialar arasında. Henüz hocası belli olmayan Galatasaray'ın kadrosunda sadece 4 yerli oyuncu bulunuyor.Futbola odaklanan yönetim, basketbol ve amatör şubelere adeta üvey evlat muamelesi yapıyor.