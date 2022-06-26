Galatasaray için bir 'Umut' daha var!

Galatasaray, Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Umut Bozok için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için bir 'Umut' daha var!
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26 Haziran 2022 11:54
Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan, Kazımcan Karataş transferinde Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray bir golü de ezeli rakibi Trabzonspor'a atabilir.

HENÜZ SONUÇ ALAMADI

Bordo-mavili kulübün gündeminde olan Umut Bozok, 1 milyon Euro istediği için görüşmeler henüz sonuçlanmadı.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Umut için sarı-kırmızılı kulüp son anda sürpriz yapabilir.



20 gol-8 asistle Süper Lig'de tuttuğu Kasımpaşa ile opsiyonunu kullanmayan 25 yaşındaki milli golcünün bonservisi Fransız kulübü Lorient'te.

AVUSTURYA'DA 4 ZORLU RAKIP

Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan G.Saray, 7 Temmuz'da rotasını Avusturya'ya çevirecek. Aslan, bu kamp döneminde Almanya'dan Schalke 04 ve Hoffenheim'ın yanı sıra İspanya'dan Rayo Vallecano ve İtalya'dan Salernitana ile hazırlık maçları oynayarak kendini test edecek.  

 
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