Galatasaray için bir 'Umut' daha var!

HENÜZ SONUÇ ALAMADI

GALATASARAY'I İSTİYOR

AVUSTURYA'DA 4 ZORLU RAKIP

Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan, Kazımcan Karataş transferinde Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray bir golü de ezeli rakibi Trabzonspor'a atabilir.Bordo-mavili kulübün gündeminde olan Umut Bozok, 1 milyon Euro istediği için görüşmeler henüz sonuçlanmadı.Taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Umut için sarı-kırmızılı kulüp son anda sürpriz yapabilir.20 gol-8 asistle Süper Lig'de tuttuğu Kasımpaşa ile opsiyonunu kullanmayan 25 yaşındaki milli golcünün bonservisi Fransız kulübü Lorient'te.Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan G.Saray, 7 Temmuz'da rotasını Avusturya'ya çevirecek. Aslan, bu kamp döneminde Almanya'dan Schalke 04 ve Hoffenheim'ın yanı sıra İspanya'dan Rayo Vallecano ve İtalya'dan Salernitana ile hazırlık maçları oynayarak kendini test edecek.