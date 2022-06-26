Galatasaray için bir 'Umut' daha var!

Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan, Kazımcan Karataş transferinde Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray bir golü de ezeli rakibi Trabzonspor'a atabilir.
HENÜZ SONUÇ ALAMADI
Bordo-mavili kulübün gündeminde olan Umut Bozok, 1 milyon Euro istediği için görüşmeler henüz sonuçlanmadı.
GALATASARAY'I İSTİYOR
Taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Umut için sarı-kırmızılı kulüp son anda sürpriz yapabilir.
20 gol-8 asistle Süper Lig'de tuttuğu Kasımpaşa ile opsiyonunu kullanmayan 25 yaşındaki milli golcünün bonservisi Fransız kulübü Lorient'te.
AVUSTURYA'DA 4 ZORLU RAKIP
Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan G.Saray, 7 Temmuz'da rotasını Avusturya'ya çevirecek. Aslan, bu kamp döneminde Almanya'dan Schalke 04 ve Hoffenheim'ın yanı sıra İspanya'dan Rayo Vallecano ve İtalya'dan Salernitana ile hazırlık maçları oynayarak kendini test edecek.
HENÜZ SONUÇ ALAMADI
Bordo-mavili kulübün gündeminde olan Umut Bozok, 1 milyon Euro istediği için görüşmeler henüz sonuçlanmadı.
GALATASARAY'I İSTİYOR
Taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Umut için sarı-kırmızılı kulüp son anda sürpriz yapabilir.
20 gol-8 asistle Süper Lig'de tuttuğu Kasımpaşa ile opsiyonunu kullanmayan 25 yaşındaki milli golcünün bonservisi Fransız kulübü Lorient'te.
AVUSTURYA'DA 4 ZORLU RAKIP
Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan G.Saray, 7 Temmuz'da rotasını Avusturya'ya çevirecek. Aslan, bu kamp döneminde Almanya'dan Schalke 04 ve Hoffenheim'ın yanı sıra İspanya'dan Rayo Vallecano ve İtalya'dan Salernitana ile hazırlık maçları oynayarak kendini test edecek.