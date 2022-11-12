Galatasaray, aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmayı hedefliyor.Lider F.Bahçe'yi takip eden 24'er puanlı iki takım, Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak.Beşiktaş maçını kazanarak havaya giren G.Saray, deplasmanda Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmak istiyor. Ofspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında as oyuncularını dinlendiren teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir karşısında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden kadroyu bozmayacak.G.Saray, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018- 19 sezonunda 13 haftada 24 puan toplamıştı. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir ise mutlu sona ulaştığı 2019-20 sezonunda 13 haftada 25 puan elde etmişti. 12 maç sonunda 24 puana sahip Cimbom, deplasmanda Başakşehir'i yenerse hem son şampiyonluk sezonunu geçmiş olacak hem de Okan Buruk istatistiğini geliştirecek. Bu arada G.Saray, İnter ve A Milli Takım'da yıllarca birlikte oynayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez birbirlerine rakip olacak.