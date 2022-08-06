Galatasaray için Bernard iddiası!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray 'da flaş bir isim daha gündeme geldi. Sarı-Kırmızılıların Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyen Brezilyalı yıldız Bernard ile ilgilendiği belirtildi.PAOK News'in haberine göre Yunan ekibi PAOK, Bernard'ı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunuyor. Fakat oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edildi. Yunan sitesinin içeriğine göre PAOK, Sharjah'ın yaklaşımı nedeniyle transfer adına Galatasaray'ın bir adım önünde yer alıyor.2013'te 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Mineiro'dan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Bernard, 2018'de Ukrayna ekibindeki sözleşmesinin bitmesi ile Everton'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, 2021'de ise 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ın yolunu tuttu.Sharjah'ın Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki yıldız için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği aktarılmakta.