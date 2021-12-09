Galatasaray için Avrupa ihtimalleri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta karşılaşmasında Lazio ile liderlik için karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray için Avrupa ihtimalleri
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09 Aralık 2021 11:01
Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, İtalya'da Lazio ile liderlik maçında karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

E Grubu'nda 11 puana sahip sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 8 puanlı Lazio'ya kaybetmezse liderliğini ilan edecek ve direkt olarak Son 16'ya kalacak.

Yenilgi halinde ise grubunu ikinci sırada bitirecek Cimbom, şubat ayında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımdan biri ile play-off oynamak zorunda kalacak.


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