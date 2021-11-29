Galatasaray için Avrupa'da liderlik altın değerinde!

Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle son 16 turuna kalma biletini cebine koydu.



Ancak grup liderliği de büyük önem taşıyor. 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda oynanacak maçta 1 puan yetiyor ancak mağlubiyet halinde can yakacak rakiplerle karşılaşma ihtimali ortaya çıkacak.



Şampiyonlar Ligi'nden grubunu üçüncü tamamlayacak takımlardan birisiyle rakip olacak. Moldova'dan Sheriff'in yanı sıra, Dortmund ve Zenit gruplarda üçüncülüğü garantiledi.



Ayrıca bu takımlara Milan, Atletico Madrid, Barcelona ve Sevilla gibi devler de eklenebilir.





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