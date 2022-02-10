Galatasaray için Arturo Vidal iddiası

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ve düşme hattının yalnızca 3 puan ütünde yer alan Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.



Sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, Semih Kaya ve Inaki Pena'yı kadrosuna katarken, İngilizlerden gelecek sezon için flaş bir transfer iddiası geldi.



İngiliz basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Arturo Vidal'le ciddi şekilde ilgileniyor.



Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili orta saha oyuncusu için İngiliz devi Tottenham Hotspur ve Fransız ekibi Marsilya ile yarıştığı belirtildi.



TOTTENHAM BİR ADIM ÖNDE



Haberde; Tottenham Hotspur'un transferde bir adım önde olduğu ifade edilirken, 34 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de oynama isteğinin de Tottenham'a avantaj sağlayacağı vurgulandı.



Kariyerinde sırasıyla Colo Colo, Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter formalarını giyen Vidal, bu sezon Inter'de 24 resmi maçta görev yaptı. Vidal, bu maçlarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO