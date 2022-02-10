Galatasaray için Arturo Vidal iddiası

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, ara transferde Gomis, Semih Kaya, Pulgar ve Pena'yı kadrosuna katmıştı. İngiliz basını ise yeni bir iddia ortaya atarak, sarı-kırmızılıların Inter'li yıldız Arturo Vidal için 2 dev kulüple yarıştığını yazdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray için Arturo Vidal iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2022 09:49
Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ve düşme hattının yalnızca 3 puan ütünde yer alan Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, Semih Kaya ve Inaki Pena'yı kadrosuna katarken, İngilizlerden gelecek sezon için flaş bir transfer iddiası geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Arturo Vidal'le ciddi şekilde ilgileniyor.

Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili orta saha oyuncusu için İngiliz devi Tottenham Hotspur ve Fransız ekibi Marsilya ile yarıştığı belirtildi.

TOTTENHAM BİR ADIM ÖNDE

Haberde; Tottenham Hotspur'un transferde bir adım önde olduğu ifade edilirken, 34 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de oynama isteğinin de Tottenham'a avantaj sağlayacağı vurgulandı.

Kariyerinde sırasıyla Colo Colo, Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter formalarını giyen Vidal, bu sezon Inter'de 24 resmi maçta görev yaptı. Vidal, bu maçlarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.