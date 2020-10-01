Galatasaray için 6 milyon euroluk maç

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Glasgow Rangers'ı yenerse gruplara katılım karşılığı olarak 6 milyon avro kazanacak.

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Galatasaray için 6 milyon euroluk maç
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01 Ekim 2020 09:33
Galatasaray bugün Glasgow Rangers'ı yener ve gruplara kalmayı başarırsa kasaya 6 milyon Euro gelecek.

Bu paranın bundan önceki turlarda kazanılan 2 galibiyetle birlikte gruplara kalındığı için alınacağı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı oyuncuların bugün yapacağı maç, kulübün gelirleri açısından da büyük önem taşıyor. 


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