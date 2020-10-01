Galatasaray için 6 milyon euroluk maç

Galatasaray bugün Glasgow Rangers 'ı yener ve gruplara kalmayı başarırsa kasaya 6 milyon Euro gelecek.



Bu paranın bundan önceki turlarda kazanılan 2 galibiyetle birlikte gruplara kalındığı için alınacağı öğrenildi.



Sarı-Kırmızılı oyuncuların bugün yapacağı maç, kulübün gelirleri açısından da büyük önem taşıyor.