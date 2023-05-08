Galatasaray için 5 puanlık maç! Final serisi başlıyor!

Büyük çekişmeye sahne olan Spor Toto Süper Lig'de geri sayım başladı. Bitime 5 maçı kalan Galatasaray bugün saat 20.00'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek.Geride kalan haftalarda sarıkırmızılılar, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 5. Sırada...Süper Lig'de son oynadığı son 2 maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, Başakşehir maçından galip ayrılıp, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken hata yapmak istemiyor.Sarı kırmızılı takımın en büyük güvencesi yine taraftarı olacak. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor.Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak.Teknik direktör Okan Buruk'a da maç öncesinde özel tezahürat yapılacak. Galatasaray ayrıca ligde Nef'te oynadığı son 14 maçta yenilmedi.Sarı- kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.