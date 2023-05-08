Galatasaray için 5 puanlık maç! Final serisi başlıyor!

Galatasaray bugün Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de artık kritik haftalara girildi. Son 2 maçta 5 puan bırakan sarı kırmızılı takım, taraftarının desteğiyle kazanıp moral bulmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray için 5 puanlık maç! Final serisi başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2023 09:00
Büyük çekişmeye sahne olan Spor Toto Süper Lig'de geri sayım başladı. Bitime 5 maçı kalan Galatasaray bugün saat 20.00'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Geride kalan haftalarda sarıkırmızılılar, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 5. Sırada...

HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de son oynadığı son 2 maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, Başakşehir maçından galip ayrılıp, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken hata yapmak istemiyor.

Sarı kırmızılı takımın en büyük güvencesi yine taraftarı olacak. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor.

Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak.

OKAN BURUK'A ÖZEL TEZAHÜRAT

Teknik direktör Okan Buruk'a da maç öncesinde özel tezahürat yapılacak. Galatasaray ayrıca ligde Nef'te oynadığı son 14 maçta yenilmedi.

Sarı- kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery