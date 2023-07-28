Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi için resmi açıklamayı yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELİYOR
Mauro Icardi, ailesi ile birlikte bu gece 00.00 sularında İstanbul'a gelecek. Arjantinli golcü, pazar günü diğer yeni transferle birlikte Rams Park'ta imza törenine katılacak. Golcü yıldız, Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak.
MAURO ICARDİ CANLI UÇAK TAKİBİ GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Galatasaray, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılı takım Icardi'nin yıllık ücretinde sponsorlardan da destek alacak. Galatasaray, Icardi'ye senelik 5.3 milyon euro ödeyecek. Icardi'ye yapılacak olan yıllık 3.5 milyon euro ekstra bedel ise sponsorlar tarafından karşılanacak.
Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan 30 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı forma altında 26 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELİYOR
Mauro Icardi, ailesi ile birlikte bu gece 00.00 sularında İstanbul'a gelecek. Arjantinli golcü, pazar günü diğer yeni transferle birlikte Rams Park'ta imza törenine katılacak. Golcü yıldız, Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak.
MAURO ICARDİ CANLI UÇAK TAKİBİ GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Uçak kodu: GL5T
Galatasaray, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılı takım Icardi'nin yıllık ücretinde sponsorlardan da destek alacak. Galatasaray, Icardi'ye senelik 5.3 milyon euro ödeyecek. Icardi'ye yapılacak olan yıllık 3.5 milyon euro ekstra bedel ise sponsorlar tarafından karşılanacak.
Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan 30 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı forma altında 26 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı.