Galatasaray, Icardi'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Paris Saint Germain'den transfer edilen Mauro Icardi'nin maliyetini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Icardi için PSG'ye 10 milyon euro ödeneceği açıklanırken, oyuncu ile yıllık 6 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
HAVALİMANINDA KARŞILANDI
Eşi Wanda Nara ve ailesi birlikte cuma gecesi İstanbul'a gelen Mauro Icardi'yi binlerce Galatasaray taraftarı havalimanında karşılamış ve yıldız oyuncuya sevgi gösterilerinde bulunmuştu.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Icardi için PSG'ye 10 milyon euro ödeneceği açıklanırken, oyuncu ile yıllık 6 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
HAVALİMANINDA KARŞILANDI
Eşi Wanda Nara ve ailesi birlikte cuma gecesi İstanbul'a gelen Mauro Icardi'yi binlerce Galatasaray taraftarı havalimanında karşılamış ve yıldız oyuncuya sevgi gösterilerinde bulunmuştu.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.