Galatasaray, iç sahada Lazio'ya yine kaybetmedi!

Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio ile sahasında oynadığı 3. maçta da yenilmedi.



Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle eşleşen sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçı 1-0 kazandı.



Galatasaray ile Lazio, ikinci kez 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Roma temsilcisiyle üçüncü kez rakip olan sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmayı yine kaybetmedi.



Ayrıca iki takım arasındaki 5. randevudan galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibiyle galibiyet sayılarını eşitledi. Daha önceki 4 karşılaşmada Lazio'nun 2, Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle rakibiyle galibiyet sayılarına eşitlik getirdi.



