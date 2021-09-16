Galatasaray, iç sahada Lazio'ya yine kaybetmedi!

Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio ile iç sahada oynadığı 3 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, iç sahada Lazio'ya yine kaybetmedi!
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16 Eylül 2021 23:14
Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio ile sahasında oynadığı 3. maçta da yenilmedi.

Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle eşleşen sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçı 1-0 kazandı.

Galatasaray ile Lazio, ikinci kez 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Roma temsilcisiyle üçüncü kez rakip olan sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmayı yine kaybetmedi.

Ayrıca iki takım arasındaki 5. randevudan galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibiyle galibiyet sayılarını eşitledi. Daha önceki 4 karşılaşmada Lazio'nun 2, Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle rakibiyle galibiyet sayılarına eşitlik getirdi.


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