Galatasaray iç sahada durdurulamıyor!

Galatasaray, müthiş iç saha karnesini Alanyaspor maçında da devam ettirdi. Ligde evindeki son 23 karşılaşmayı kaybetmeyen Cim Bom, dün 21. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda geçen sezondan bu yana taraftarı önündeki üst üste 9. zaferini kazandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray iç sahada durdurulamıyor!
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26 Kasım 2023 10:20
Geçen sezonun 2. haftasındaki Giresunspor yenilgisinden sonra evinde hiçbir lig maçını kaybetmeyen Cim Bom, bu periyotta tam 21 galibiyet aldı, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon taraftarı önünde fire vermeyen ve iç sahada tüm maçlarını kazanan tek takım olan Galatasaray, müthiş bir seriye sahip.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'taki üst üste 9. lig zaferini kazanan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçı öncesi farklı Alanyaspor galibiyetiyle adeta gövde gösterisi yaptı.

MANCHESTER'A HAZIRLIK...

Aslantepe'deki mücadeleyi yaklaşık 45 bin biletli taraftar takip ederken, ikinci yarıda üst üste gelen gollerin ardından tribünlerde büyük coşku vardı. Çarşamba gecesi Rams Park'ın bu kez tıklım tıklım dolması bekleniyor.

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