Galatasaray, iç sahada 3 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, sahasında çıktığı son 3 lig maçında mağlup olmadı.
Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Sahasındaki son yenilgisini 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı.
Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Sahasındaki son yenilgisini 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı.