Galatasaray, iç sahada 3 maçtır kaybetmiyor

Bu sezon ligde işler istediği gibi gitmeyen Galatasaray, kendi sahasında oynadığı son 3 maçta ise mağlubiyet yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, iç sahada 3 maçtır kaybetmiyor
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15 Mart 2022 00:05
Galatasaray, sahasında çıktığı son 3 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sahasındaki son yenilgisini 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı.

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