'Galatasaray, Ianis Hagi ile ilgileniyor!'

İskoçya Premier Lig ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen ve son dönemde ismi Galatasaray'la da anılan Inais Hagi hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.



İngiliz basını, 23 yaşındaki 10 numaranın İskoçya'daki günlerinin sayılı olduğunu yazarken, Gheorghe Hagi'nin ise oğlunun Rangers'tan ayrılmasına şimdilik sıcak bakmadığına yer verildi.



Daily Record'da yer alan habere göre; Ianis Hagi'yi Barcelona ve Real Madrid'in izlediği belirtilirken, Romanya basınındaki raporlarda ise Hagi'yle Galatasaray, Roma, Lyon ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade edildi.



Oğlunun bu transfer dedikodularından etkilenmesini istemeyen Gheorghe Hagi'nin ise ayrılık haberlerini yalanladığı kaydedildi. Hagi'nin Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya verdiği röportaja dikkat çeken Daily Record, Hagi'nin oğlu için sarf ettiği, 'Glasgow'da kalmaktan mutlu' ifadesini sayfasına taşıdı.



Ianis Hagi, bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 24 resmi maça çıkarken, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Rumen yıldızın, Rangers'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





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