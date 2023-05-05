Galatasaray Ianis Hagi için devrede!

Rangers ile etkili bir performans ortaya koyan Ianis Hagi yaşadığı ağır sakatlık sonrası gözden düştü.



İskoç basınında yer alan habere göre; Rangers, 24 yaşındaki oyuncunun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu düşündüğü için oyuncuyu satmaya karar verdi.



G.SARAY DA İLGİLENİYOR



Yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği yazılırken Hagi'yi isteyen birden fazla Avrupa kulübünün olduğu kaydedildi.



GHEORGHE HAGI FAKTÖRÜ



Babası Gheorghe Hagi'nin bir dönem Galatasaray'da forma giymesi ve kulüp ile olan ilişkisi sebebiyle oyuncunun sarı kırmızlı takımı tercih edebileceği belirtiliyor.



İSPANYA'NIN RADARINDA



İspanya'dan Celta Vigo ve Sevilla'nın da 24 yaşındaki on numara ile ilgilendiği ifade edildi.



24 yaşındaki oyuncu Rangers ile 92 maça çıktı ve 15 gol, 21 asist yapma başarısı gösterdi.





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