Galatasaray Ianis Hagi için devrede!

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski formuna kavuşamayacağını düşünen Rangers, Ianis Hagi'yi satmaya karar verdi. Genç oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ianis Hagi için devrede!
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05 Mayıs 2023 18:18
Rangers ile etkili bir performans ortaya koyan Ianis Hagi yaşadığı ağır sakatlık sonrası gözden düştü.

İskoç basınında yer alan habere göre; Rangers, 24 yaşındaki oyuncunun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu düşündüğü için oyuncuyu satmaya karar verdi.

G.SARAY DA İLGİLENİYOR

Yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği yazılırken Hagi'yi isteyen birden fazla Avrupa kulübünün olduğu kaydedildi.

GHEORGHE HAGI FAKTÖRÜ

Babası Gheorghe Hagi'nin bir dönem Galatasaray'da forma giymesi ve kulüp ile olan ilişkisi sebebiyle oyuncunun sarı kırmızlı takımı tercih edebileceği belirtiliyor.

İSPANYA'NIN RADARINDA

İspanya'dan Celta Vigo ve Sevilla'nın da 24 yaşındaki on numara ile ilgilendiği ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu Rangers ile 92 maça çıktı ve 15 gol, 21 asist yapma başarısı gösterdi.

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