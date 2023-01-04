Galatasaray'ı yine Gomis sırtlayacak

Galatasaray'da çalışmalara başlamasına rağmen riske edilmeyecek olan Mauro Icardi'nin yerine gol yükünü yine Bafetimbi Gomis üstlenecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı yine Gomis sırtlayacak
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04 Ocak 2023 08:55
Takımla çalışmalara başlayan, ancak forma giyip giymeyeceği belli olmayan Icardi ve formsuz Seferovic'ten bir türlü yararlanamayan Galatasaray'da gol yükünü yine Bafetimbi Gomis üstlenecek.

Sivas deplasmanında beklentilerin altında kalan 37 yaşındaki santrfor, Ankaragücü karşısında tıpkı İstanbulpor maçında olduğu gibi galibiyeti getiren golleri atmayı hedefliyor.

6 golle takımın en skorer ismi konumundaki Gomis'in en yakın takipçileri 5 golle Kerem, 4 golle Icardi, 3 golle Mertens ve 2 golle Barış Alper Yılmaz. 

 
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