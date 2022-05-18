Galatasaray'ı uçuracak ikili: Yunus-Kerem

'2024'e kadar devam'

İki senedir Adana Demirspor'da kiralık forma giyen Yunus Akgün, Galatasaray 'a son kez rakip oldu.Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'den beklenen verimi alamayan Aslan, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncuya teslim edecek. Adana Demirspor, 2000 doğumlu solak yıldızı kadrosunda tutmak istese de Sarı-Kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı.Gelecek sezon takımda yer alması kesinleşen Yunus'un da tatil yapmadan bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına başlayacağı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek sezon takımın en önemli hücum silahlarından biri olması beklenen Yunus'u Galatasaray taraftarı da takımda görmeyi çok istiyor.Adana Demirspor maçının ardından Yunus Akgün de yaptığı açıklamada, "Benim Galatasaray ile 2024'e kadar sözleşmem var. Tabii ki Galatasaray'a dönüp şampiyonluklar yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Ben Galatasaray'da büyüdüm. Çocukluğum da Galatasaray'da geçti. Bugün taraftarlar bana çok destek oldular. Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı" diyerek dönüş için duyduğu heyecanı dile getirmişti.Adana Demirspor formasıyla bu sezon 33 maça çıkan başarılı oyuncu 8 gol, 8 asist gibi müthiş bir istatistik ortaya koymuştu.