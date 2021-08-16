Galatasaray'ı şaşırtan Marcao teklifi!

Marcao'nun transferi için minimum 10 milyon euro bonservis bedeli bekleyen Galatasaray'a 3 milyon euroluk teklif geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı şaşırtan Marcao teklifi!
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16 Ağustos 2021 11:41
Hem Avrupa maçları hem Süper Lig hem de transfer sürecinde olan Galatasaray bir yandan transfer pazarında etkin olmaya çalışıyor, diğer yandan da fırsatları değerlendirmeyi istiyor.

Şu ana kadar kadrosunda yer alan futbolcular için gelen teklifleri "yetersiz" bulduğu için değerlendirmeyen Galatasaray'a bu kez yeni bir teklif Marcao için geldi.

Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, Marcao'nun transfer için Galatasaray'a 3 milyon euroluk teklif sundu.

Dinamo Moskova'nın teklifini reddeden Galatasaray Yönetimi, Marcao'nun transferi için minimum 10 milyon euroluk bonservis bedeli bekliyor ancak son iki transfer döneminde Marcao için bu seviyede bir teklif kulübe ulaşmadı.


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