Galatasaray'ı rahatlatacak rakam 20 milyon euro

Kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon sonunda mevcut isimlerden de önemli gelir bekliyor.
Sarı-kırmızılı ekipte, Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa takımlarının listesinde yer alıyor.
Yönetimin satışa çok sıcak bakmasa da kasayı rahatlatmak adına 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekipte, Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa takımlarının listesinde yer alıyor.
Yönetimin satışa çok sıcak bakmasa da kasayı rahatlatmak adına 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.
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