Galatasaray'ı rahatlatacak rakam 20 milyon euro

Galatasaray; Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu için gelecek 20 milyon euro'nun üzerindeki tekliflere sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı rahatlatacak rakam 20 milyon euro
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02 Mart 2023 09:46
Kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon sonunda mevcut isimlerden de önemli gelir bekliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa takımlarının listesinde yer alıyor.

Yönetimin satışa çok sıcak bakmasa da kasayı rahatlatmak adına 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

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