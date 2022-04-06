Galatasaray'ı pişman eden Bolulu!

11 milyon 430 bin euroluk piyasa değeriyle TFF 1. Lig'in hali hazırda en pahalı takımı olan Boluspor'da bir isim var ki hepsinden ayrılıyor: Kabongo Kasongo. 2020-2021 sezonunun devre arasında, Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a geldiği gün Mısır Kulübü Zamalek'ten transfer olan Kabongo Kasongo, performansıyla, Mustafa Muhammed'i gölgede bırakmayı başardı.

MUSTAFA MUHAMMED'İN 53 MAÇTA ATTIĞI 16 GOLÜ 36 MAÇTA ATTI Galatasaray'ın 1 milyon 660 bin euro kiralama ücreti, 3 milyon 530 bin euro da bonservis ücreti olmak üzere toplamda 5 milyon 190 bin euro bonservis ödediği Mustafa Muhammed'in aksine Kabongo Kasongo, Boluspor'a bedelsiz geldi.



Santrafor bölgesinde forma giyen 27 yaşındaki Kongolu futbolcu, Mustafa Muhammed'in Galatasaray'da 53 maçta 16 gollük katkısına Boluspor'da 36 maçta yapmayı başardı. Her ne kadar arada sıklet farkı olsa da Kabongo Kasongo, 36 maçtaki 16 gol, 4 asistlik performansıyla Galatasaraylı taraftarlara "Mustafa Muhammed'i değil de Kabongo Kasongo'yu mu alsaydık acaba?" dedirtti.



KABONGO KASONGO, GOL KRALLIĞINA OYNUYOR



27 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında 5. sırada yer alıyor. 15 golle ilk sırada İbrahim Yılmaz'ın yer aldığı tabloda Kongolu'nun 11 golü var.



Zamalek'te çıktığı 74 maçta 22 gol, 3 asistlik katkı veren Kasongo'nun piyasa değeri yaklaşık 550 bin euro civarında.



KASONGO: "MUSTAFA MUHAMMED'İN TAKIM ARKADAŞI OLMAK İSTERİM"



Kongolu santrafor, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, "Bir gün Mustafa Muhammed ile yeniden aynı takımda oynamak ister misin?" sorusuna, "Şu an kariyerime, Boluspor'daki başarıma odaklandım. Allah isterse bu bir gün olur. Başarılı olmak, burada kendimi göstermek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonraki süreç Allah'ın takdiri. Niye olmasın, tabii ki ileride Mustafa Muhammed ile yeniden beraber oynamak isterim." yanıtını vermişti.



"MUSTAFA MUHAMMED KARDEŞİM GİBİ"



"Mustafa Muhammed benim kardeşim gibi." diyen golcü futbolcu, "Biz beraber oynadık, beraber başarılar yakaladık. Ondan dolayı kardeşim gibidir. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Ben buraya geldikten sonra yoğun bir maç takvimine girdim, o da aynı şekilde. Antrenman ve maçlar derken Türkiye'ye geldikten sonra görüşemedik ama onunla yakında görüşeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.



"MUSTAFA MUHAMMED'İN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ KAFA VURUŞLARI"



Kasongo, Muhammed'le Zamalek'te uyumlu bir ikili olduklarını belirterek, "Mustafa Muhammed'in en önemli özelliği, kafa vuruşları. Çok isabetli ve sert kafa vuruşları var. Mustafa Muhammed gelmeden önce Zamalek'te ben santrfor oynuyordum, Mustafa Muhammed geldikten sonra bazı maçlarda çift santrfor oynadık, bazen kanatta bazen de arkasında oynadım. Mustafa Muhammed ile birlikte çok maçımız var. En önemli, onu öne çıkaran özelliği kafa vuruşlarıdır." ifadelerini kullanmıştı.





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