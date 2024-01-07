Galatasaray'ı ocakta ter bastı!

Galatasaray tüm eksiklerine rağmen Konyaspor maçında galibiyetten başka bir plan yapmıyor. Torreira, Boey, Icardi başta olmak üzere yedi eksikle Konya maçına çıkacak olan Aslan, 3 puana odaklandı. Teknik heyet ocak ayını en az kayıpla atlatmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı ocakta ter bastı!
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07 Ocak 2024 10:15
Üst üste gelen sakatlık ve cezalara bir de Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular eklenince Galatasaray, Konyaspor maçı öncesinde tam 7 eksikle karşı karşıya kaldı.

Takımın bankoları Sacha Boey ve Torreira son Fenerbahçe derbisinde gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı Hakim Ziyech ve Kongolu Bakambu bu hafta Afrika Kupası'nın yolunu tuttu. Göğsünden ameliyat olan Sergio Oliveira en az iki ay yok. Kolombiyalı stoper Sanchez iyileşti ancak oynayacak seviyeye gelmedi.

Eksikler listesine son olarak Mauro Icardi eklendi. Kadıköy'de yüzüne darbe alan Arjantinli forvet bir süre sahalardan uzak kalacak. 7 oyuncusundan yoksun Konyaspor'un karşısına çıkacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet.

BURUK'UN SATRANÇ MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ideal 11'in yarısından Konyaspor maçında faydalanamayacak. Sacha Boey'in yokluğunda sağ bekte Kaan Ayhan denendi. Icardi'nin yerine ileri uçta Halil Dervişoğlu'nun olması bekleniyor. Kadro konusunda kararsız kalan Buruk, Ndombele başta olmak üzere birçok alternatifi düşünüyor. Sol bekte Barış Alper yine formaya aday. 

 
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