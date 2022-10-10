Galatasaray'ı Mustafa Cengiz kurtardı!

Rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'in değeri gün geçtikçe daha da anlaşılıyor.Cengiz'in 2021 yılında yaptığı Euro borçlarının TL'ye çevrilmesi Galatasaray'ın geleceğini kurtardı.UEFA; Beşiktaş'a ceza verip, Fenerbahçe ve Trabzon'u gözetim altına alırken Galatasaray'a "yola devam" dedi.O dönemde 314 milyon euro olan borç 2.2 milyon TL'ye çevrilerek yeni bir ödeme planı yapıldı. Bu yapılmasa borç 4.7 milyar TL olacaktı.