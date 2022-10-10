Galatasaray'ı Mustafa Cengiz kurtardı!

Galatasaray'da rahmetli başkan Mustafa Cengiz'in değeri gün geçtikçe daha da anlaşılıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı Mustafa Cengiz kurtardı!
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10 Ekim 2022 09:53
Rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'in değeri gün geçtikçe daha da anlaşılıyor.

Cengiz'in 2021 yılında yaptığı Euro borçlarının TL'ye çevrilmesi Galatasaray'ın geleceğini kurtardı.

UEFA; Beşiktaş'a ceza verip, Fenerbahçe ve Trabzon'u gözetim altına alırken Galatasaray'a "yola devam" dedi.

O dönemde 314 milyon euro olan borç 2.2 milyon TL'ye çevrilerek yeni bir ödeme planı yapıldı. Bu yapılmasa borç 4.7 milyar TL olacaktı. 

 
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