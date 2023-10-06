Galatasaray'ı geri çevirmişti, pişman oldu!

Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kadrosuna flaş isimleri katan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Avrupa'da ve ligde başarılı sonuçlar alan Cimbom, transfer ettiği oyunculardan yüksek katkı almayı başarıyor.
Sarı kırmızılılarda şu ana kadar Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Sanchez ve Kerem Demirbay'ın başarılı performansları dikkat çekti. Aslan birçok futbolcu için artık bir vitrin haline geldi.
Sarı kırmızılı ekibe gelmeden önce kariyeri düşüşte olan Icardi büyük bir çıkış yakaladı. Galatasaray'da özellikle Zaha, Ziyech ve Tete gibi oyuncuların da performansının önümüzdeki dönemde artması öngörülüyor.
G.SARAY DA İSTEMİŞTİ AMA...
Öte yandan yaz transfer döneminde birçok yıldız için girişimlerde bulunan yönetim, Chelsea forması giyen Andrey Santos'a da teklif yapmıştı. Ancak 19 yaşındaki Brezilyalı'nın tercihi Nottingham Forest olmuştu.
İngiliz basını ise genç futbolcu hakkında çarpıcı bir haber verdi.
CHELSEA GERİ DÖNSÜN İSTİYOR!
Bu sezon kiralık olarak Nottingham Forest forması giyen Andrey Santos, İngiliz ekibinde aradığını bulamadı. Chelsea, genç yıldızı ocak ayında geri çağırmayı düşünüyor.
Andrey Santos'un, Nottingham Forest'ın Pazar günü Brentford'la 1-1 berabere kaldığı maçın son 30 dakikasında yedek kulübesinden ayrılarak direkt olarak soyunma odasına gittiği belirtildi.
Santos'un Nottingham Forest'ta süre bulmakta zorlandığı ve bu sezon yalnızca 1 karşılaşmada görev aldığı kaydedildi.
Chelsea'nin, Santos'un durumu hakkında oyuncuyla sürekli olarak iletişim halinde olduğu ve devre arasında Forest ile yapılan sözleşmenin feshedilebileceği ifade edildi.
Chelsea, genç yeteneği ocak ayında Vasco da Gama'dan 12 milyon Euro bonservis ücretine transfer etmişti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan yıldız, Chelsea ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Avrupa'da ve ligde başarılı sonuçlar alan Cimbom, transfer ettiği oyunculardan yüksek katkı almayı başarıyor.
Sarı kırmızılılarda şu ana kadar Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Sanchez ve Kerem Demirbay'ın başarılı performansları dikkat çekti. Aslan birçok futbolcu için artık bir vitrin haline geldi.
Sarı kırmızılı ekibe gelmeden önce kariyeri düşüşte olan Icardi büyük bir çıkış yakaladı. Galatasaray'da özellikle Zaha, Ziyech ve Tete gibi oyuncuların da performansının önümüzdeki dönemde artması öngörülüyor.
G.SARAY DA İSTEMİŞTİ AMA...
Öte yandan yaz transfer döneminde birçok yıldız için girişimlerde bulunan yönetim, Chelsea forması giyen Andrey Santos'a da teklif yapmıştı. Ancak 19 yaşındaki Brezilyalı'nın tercihi Nottingham Forest olmuştu.
İngiliz basını ise genç futbolcu hakkında çarpıcı bir haber verdi.
CHELSEA GERİ DÖNSÜN İSTİYOR!
Bu sezon kiralık olarak Nottingham Forest forması giyen Andrey Santos, İngiliz ekibinde aradığını bulamadı. Chelsea, genç yıldızı ocak ayında geri çağırmayı düşünüyor.
Andrey Santos'un, Nottingham Forest'ın Pazar günü Brentford'la 1-1 berabere kaldığı maçın son 30 dakikasında yedek kulübesinden ayrılarak direkt olarak soyunma odasına gittiği belirtildi.
Santos'un Nottingham Forest'ta süre bulmakta zorlandığı ve bu sezon yalnızca 1 karşılaşmada görev aldığı kaydedildi.
Chelsea'nin, Santos'un durumu hakkında oyuncuyla sürekli olarak iletişim halinde olduğu ve devre arasında Forest ile yapılan sözleşmenin feshedilebileceği ifade edildi.
Chelsea, genç yeteneği ocak ayında Vasco da Gama'dan 12 milyon Euro bonservis ücretine transfer etmişti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan yıldız, Chelsea ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.