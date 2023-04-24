Galatasaray'ı evladı durdurdu

Galatasaray altyapısından yetişen ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Batuhan Şen, kalesinde devleşti.



BATUHAN ŞEN 9 ŞUTUN 6'SINI ÇELDİ



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 3-3 berabere sona eren Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi sakatlığını bulunan ve dün iğneyle müsabakaya çıkan 24 yaşındaki kaleci gelen 9 şutun 6'sını çelmeyi başarıp, "maçın oyuncusu" seçildi.



2026 YILINA KADAR GALATASARAY'DA



Daha önce 1461 Trabzon ve Menemenspor'da kiralık olarak oynayan Batuhan, geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Karagümrük'e 1 yıllığına kiralanmıştı. Batuhan Şen'in 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.





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