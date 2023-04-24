Galatasaray'ı evladı durdurdu

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen kaleci Batuhan Şen, sakatlığına rağmen sarı kırmızı takıma karşı sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı evladı durdurdu
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24 Nisan 2023 10:44
Galatasaray altyapısından yetişen ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Batuhan Şen, kalesinde devleşti.

BATUHAN ŞEN 9 ŞUTUN 6'SINI ÇELDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 3-3 berabere sona eren Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi sakatlığını bulunan ve dün iğneyle müsabakaya çıkan 24 yaşındaki kaleci gelen 9 şutun 6'sını çelmeyi başarıp, "maçın oyuncusu" seçildi.

2026 YILINA KADAR GALATASARAY'DA

Daha önce 1461 Trabzon ve Menemenspor'da kiralık olarak oynayan Batuhan, geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Karagümrük'e 1 yıllığına kiralanmıştı. Batuhan Şen'in 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

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