Galatasaray'ı düşündüren final! Ya Manchester United kaybederse...

Galatasaray İspanya'nın Villarreal takımı ile İngiltere temsilcisi Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiliz ekibinin kazanması durumunda elemelere 3-4 Ağustos'tan başlayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ı düşündüren final! Ya Manchester United kaybederse...
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20 Mayıs 2021 08:23
Galatasaray'da yeni başkan seçiminin 19 Haziran'da yapılacağının açıklanması sonrasında, futboldaki yapılanmayı kimin yöneteceği merak konusu olmuştu.

Üstelik Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki takvimi de henüz netlik kazanmadı. Cim-Bom'un yeni sezon çalışmaları açısından bu durum büyük önem taşırken, Aslan'ın sezonu daha erken açma ihtimali bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Villarreal takımı ile İngiltere temsilcisi Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiliz ekibinin kazanması durumunda elemelere 3-4 Ağustos'tan başlayacak. Ancak Villarreal kazanırsa o zaman ilk karşılaşmasını 20 Temmuz'da oynaması gerekecek. Bu sezona daha erken başlaması demek olacak. 

 

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