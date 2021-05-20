Galatasaray'ı düşündüren final! Ya Manchester United kaybederse...

Galatasaray'da yeni başkan seçiminin 19 Haziran'da yapılacağının açıklanması sonrasında, futboldaki yapılanmayı kimin yöneteceği merak konusu olmuştu.



Üstelik Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki takvimi de henüz netlik kazanmadı. Cim-Bom'un yeni sezon çalışmaları açısından bu durum büyük önem taşırken, Aslan'ın sezonu daha erken açma ihtimali bulunuyor.



Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Villarreal takımı ile İngiltere temsilcisi Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiliz ekibinin kazanması durumunda elemelere 3-4 Ağustos'tan başlayacak. Ancak Villarreal kazanırsa o zaman ilk karşılaşmasını 20 Temmuz'da oynaması gerekecek. Bu sezona daha erken başlaması demek olacak.







