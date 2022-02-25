Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yenerek nefes alan Galatasaray'ı çok zorlu bir fikstür bekliyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde Barcelona ile eşleşen sarı - kırmızılılar, 21 günde 6 maça çıkacak.
Galatasaray bu zorlu fikstüre 27 Şubat Pazar günü Rizespor'u konuk ederek başlayacak. 5 Mart'ta İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek olan sarı - kırmızılılar, 10 Mart'ta Barcelona'ya konuk olacak.
İspanya dönüşü 14 Mart'ta derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan sarı - kırmızılılar, 3 gün sonrasında 17 Mart'ta tekrar Barcelona ile bu kez Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.
Galatasaray 21 günlük fikstürünü 20 Mart'ta deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı ile tamamlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde Barcelona ile eşleşen sarı - kırmızılılar, 21 günde 6 maça çıkacak.
Galatasaray bu zorlu fikstüre 27 Şubat Pazar günü Rizespor'u konuk ederek başlayacak. 5 Mart'ta İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek olan sarı - kırmızılılar, 10 Mart'ta Barcelona'ya konuk olacak.
İspanya dönüşü 14 Mart'ta derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan sarı - kırmızılılar, 3 gün sonrasında 17 Mart'ta tekrar Barcelona ile bu kez Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.
Galatasaray 21 günlük fikstürünü 20 Mart'ta deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı ile tamamlayacak.