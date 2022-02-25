Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yenerek nefes alan Galatasaray'ı çok zorlu bir fikstür bekliyor.



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde Barcelona ile eşleşen sarı - kırmızılılar, 21 günde 6 maça çıkacak.



Galatasaray bu zorlu fikstüre 27 Şubat Pazar günü Rizespor'u konuk ederek başlayacak. 5 Mart'ta İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek olan sarı - kırmızılılar, 10 Mart'ta Barcelona'ya konuk olacak.



İspanya dönüşü 14 Mart'ta derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan sarı - kırmızılılar, 3 gün sonrasında 17 Mart'ta tekrar Barcelona ile bu kez Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.



Galatasaray 21 günlük fikstürünü 20 Mart'ta deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı ile tamamlayacak.





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