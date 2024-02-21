Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Galatasaray, Sparta Prag rövanş maçıyla başlayacak süreçte 11 günde 4 zorlu maça çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür
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21 Şubat 2024 10:47
Galatasaray'ı Sparta Prag maçı ile yine zorlu bir seri bekliyor. Perşembe gecesi Çekya'ya gidecek olan sarı-kırmızılı ekip 11 günde 4 zorlu maça çıkacak.

Perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçından sonra evinde Antalyaspor ve kupada Fatih Karagümrük karşılaşmalarına çıkacak.

Galatasaray, 3 Mart'ta ise Beşiktaş ile derbi mücadelesi verecek ve Avrupa, kupa ve Süper Lig'deki kaderini belirleyecek.

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