Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Galatasaray'ı Sparta Prag maçı ile yine zorlu bir seri bekliyor. Perşembe gecesi Çekya'ya gidecek olan sarı-kırmızılı ekip 11 günde 4 zorlu maça çıkacak.
Perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçından sonra evinde Antalyaspor ve kupada Fatih Karagümrük karşılaşmalarına çıkacak.
Galatasaray, 3 Mart'ta ise Beşiktaş ile derbi mücadelesi verecek ve Avrupa, kupa ve Süper Lig'deki kaderini belirleyecek.
Perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçından sonra evinde Antalyaspor ve kupada Fatih Karagümrük karşılaşmalarına çıkacak.
Galatasaray, 3 Mart'ta ise Beşiktaş ile derbi mücadelesi verecek ve Avrupa, kupa ve Süper Lig'deki kaderini belirleyecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU