Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür!

Galatasaray, Ocak ayı içerisinde 21 günde 7 kritik maça çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür!
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03 Ocak 2024 08:31
Süper Kupa karşılaşması için Suudi Arabistan'a giden ve dönüşünde dört gün izin verilen Galatasaray'da, oyuncular sonunda dinlenme fırsatı buldu.

Bu akşam (çarşamba) Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-kırmızılı takımı, Ocak ayında 21 gün içinde birbirinden zorlu 7 maç bekliyor.

ZIYECH VE BAKAMBU YOK!

Afrika Kupası'na gidecek Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu'dan yoksun Galatasaray'ın yeni yılda ilk provası Pazar akşamı Konyaspor'a karşı. Yoğun fikstürde ikinci sırada, Sivas'taki erteleme maçı bulunuyor.

KUPA MESAİSİ BAŞLIYOR

Sivas dönüşünde Kayserispor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takımın hafta içi mesaisi 18 Ocak'ta Ümraniyespor ile oynanacak Türkiye Kupası sınavı ile devam edecek. 2024'ün ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak Galatasaray, Ocak ayının son haftasında RAMS Park'ta önce İstanbulspor'u sonra Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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