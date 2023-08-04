Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür

Galatasaray, yoğun bir maç takviminin içine giriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Galatasaray, Ağustos'un sonuna kadar Avrupa arenasında olacak. Zalgiris'i eleyen Galatasaray, Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti.
İlk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak sarı kırmızılıların takvimi, bu mücadeleden sonra sıkışacak.
Galatasaray, 12 Ağustos'ta ligin ilk maçı için Kayseri'ye gidecek. Ayın 15'inde ise Şampiyonlar Ligi rövanş maçına çıkacak. Ardından ligin 2'nci haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'na kalması durumunda 22 veya 23 Ağustos'ta gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Ljubljana'ya elenilmesi halinde ise bu kez UEFA Avrupa Ligi Play-off'unda ter dökecek.
Galatasaray, bu süreçte neredeyse dört günde bir resmi maç yapacak.
Sarı kırmızılılar, Olimpija Ljubljana karşılaşmasından itibaren 27 günde 8 kez sahaya çıkacak.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçların 5'ini deplasmanda oynayacak.
Galatasaray yönetimi, bu sıkışık fikstürden derinlikli bir kadroyla çıkmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, bu nedenle her mevkide rotasyonlu bir kadro kurmak için yoğun çaba harcıyor.
İlk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak sarı kırmızılıların takvimi, bu mücadeleden sonra sıkışacak.
Galatasaray, 12 Ağustos'ta ligin ilk maçı için Kayseri'ye gidecek. Ayın 15'inde ise Şampiyonlar Ligi rövanş maçına çıkacak. Ardından ligin 2'nci haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'na kalması durumunda 22 veya 23 Ağustos'ta gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Ljubljana'ya elenilmesi halinde ise bu kez UEFA Avrupa Ligi Play-off'unda ter dökecek.
Galatasaray, bu süreçte neredeyse dört günde bir resmi maç yapacak.
Sarı kırmızılılar, Olimpija Ljubljana karşılaşmasından itibaren 27 günde 8 kez sahaya çıkacak.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçların 5'ini deplasmanda oynayacak.
Galatasaray yönetimi, bu sıkışık fikstürden derinlikli bir kadroyla çıkmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, bu nedenle her mevkide rotasyonlu bir kadro kurmak için yoğun çaba harcıyor.