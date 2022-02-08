Galatasaray'ı bekleyen kritik fikstür

Süper Lig'de zor günlerden geçen ve düşme hattına yaklaşan Galatasaray'ı, kritik bir fikstür bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı bekleyen kritik fikstür
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08 Şubat 2022 12:47
Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrasında puan cetvelinde alt sırala inen ve düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alan Galatasaray ortaya koyduğu kötü futbolun yanında zorlu fikstürle de başa çıkmak zorunda.

HEDEF 9 PUAN

Galatasaray ligde sırasıyla Kayserispor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ikisini düşme hattındaki Göztepe ve Rize ile oynayacağı bu 3 maçtan 9 puan hedefliyor. Galatasaray, Torrent yönetiminde futbol olarak sınıfta kalırken, bu 3 kritik maçı kazanarak en azından moral olarak ayağa kalkmayı hedefliyor.

ZORLU 5 MAÇ!

Galatasaray, bu 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmazsa sonrasındaki 5 maçlık maratonda stres altında fazlasıyla zorlanabilir. Zira Galatasaray bu 5 maçta sırasıyla Konyaspor (D), Beşiktaş, Gaziantep (D), Karagümrük ve Fenerbahçe (D) gibi birbirinden zorlu ve güçlü takımlarla oynayacak. Bu yüzden kabus görmek isteyemeyen sarı-kırmızılılar öncelikle Kayseri, Göztepe ve Rize maçlarını kayıpsız geçmenin peşinde olacak.

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