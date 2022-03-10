Galatasaray'ı 7 günde 3 dev maç bekliyor!

Galatasaray, Barcelona deplasmanıyla birlikte 7 günde 3 maça birden çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı 7 günde 3 dev maç bekliyor!
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10 Mart 2022 08:50
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, 7 günde 3 zorlu maça çıkacak.

Galatasaray, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Sarı - kırmızılılar, İspanya dönüşü Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.

Galatasaray, 17 Mart'ta ise Barcelona ile iç sahada rövanşta karşılaşacak.

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