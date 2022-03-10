Galatasaray'ı 7 günde 3 dev maç bekliyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, 7 günde 3 zorlu maça çıkacak.
Galatasaray, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Sarı - kırmızılılar, İspanya dönüşü Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.
Galatasaray, 17 Mart'ta ise Barcelona ile iç sahada rövanşta karşılaşacak.
Galatasaray, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Sarı - kırmızılılar, İspanya dönüşü Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.
Galatasaray, 17 Mart'ta ise Barcelona ile iç sahada rövanşta karşılaşacak.