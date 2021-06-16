Galatasaray'ı 25 bin PSV'li bekliyor

PSV Eindhoven ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi taraftar kararı alındı.



UEFA'nın belirlediği koronavirüs kurallarına göre sadece ev sahibi takım taraftarları, ön eleme maçlarında stadyuma girebiliyor. Ev sahibi takım taraftarları ise yerel otoritelerin vereceği karara göre stadyuma alınıyor.



25 BİN TARAFTAR OLACAK



Voetbal International'ın haberine göre; PSV - Galatasaray maçı için Philips Stadyumu'nda en az 25 bin taraftar olacak.



Şu an oynanan EURO 2020'de ise Johan Cruyff Arena'ya yüzde 25 oranında seyirci alınıyor.



AŞI SERTİFİKASI VEYA TEST SONUCU



Ancak stadyuma girmek isteyen taraftarların aşı sertifikasını veya negatif koronavirüs test sonucu göstermesi gerekecek.



