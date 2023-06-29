Yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. Şampiyonu Galatasaray, İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın biletleri nereden ve nasıl alınacağı gündem oldu. Peki, Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Hull City bilet fiyatları ve muhtemel ilk 11'leri... İşte Galatasaray Hull City maçının tarihi ve bilet fiyatları hakkında bilgiler…Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.Maçın biletleri 27 Haziran 2023 Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Passolig kartı olan taraftarlar passo.com.tr ve passo uygulamasından biletlerini satın alabilirler. Ayrıca passolig kartı olmayan taraftarlar www.passo.com.tr ve passo uygulamasına üye olarak passolig karta ihtiyaç duymadan QR kodlu pdf bilet satın alabilecekler.Nef Stadyumu Aslanlıyol ve Seka park Passolig gişelerinden sadece 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde bilet satın alabilirsiniz.Galatasaray Hull City maçının biletleri, 1500-100 lira arası değişkenlik gösteriyor. Kategoriler şu şekilde;Kategori 2, 1500 TLKategori 3, 750 TLKategori 4, 500TLKategori 5, 350 TLKategori 6 – 300 TLKategori 7- 125 TLKategori 8- 100 TL