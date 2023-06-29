Yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. Şampiyonu Galatasaray, İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın biletleri nereden ve nasıl alınacağı gündem oldu. Peki, Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Hull City bilet fiyatları ve muhtemel ilk 11'leri... İşte Galatasaray Hull City maçının tarihi ve bilet fiyatları hakkında bilgiler… GALATASARAY - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak. GALATASARAY HULL CITY MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?
Maçın biletleri 27 Haziran 2023 Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Passolig kartı olan taraftarlar passo.com.tr ve passo uygulamasından biletlerini satın alabilirler. Ayrıca passolig kartı olmayan taraftarlar www.passo.com.tr ve passo uygulamasına üye olarak passolig karta ihtiyaç duymadan QR kodlu pdf bilet satın alabilecekler.
Nef Stadyumu Aslanlıyol ve Seka park Passolig gişelerinden sadece 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde bilet satın alabilirsiniz. GALATASARAY HULL CITY BİLETLERİ NE KADAR?
Galatasaray Hull City maçının biletleri, 1500-100 lira arası değişkenlik gösteriyor. Kategoriler şu şekilde;
Kategori 2, 1500 TL
Kategori 3, 750 TL
Kategori 4, 500TL
Kategori 5, 350 TL
Kategori 6 – 300 TL
Kategori 7- 125 TL
Kategori 8- 100 TL
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