Galatasaray hücumda şaha kalktı

Deplasmandaki Fenerbahçe zaferinin ardından kendi sahasındaki Beşiktaş derbisini de kazanan Galatasaray, ezeli rakipleriyle olan puan farkını giderek açmaya başladı.
Cim Bom, maç fazlasıyla da olsa Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 8 puan önünde yer alıyor. Aslan bu haftayı BAY geçecek ve rakiplerinin puan kaybını, dolayısıyla zirvede daha da rahatlamayı bekleyecek.
HÜCUMDA ÇOK ETKİLİ
Ligdeki tek namağlup takım olarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ortaya koyduğu istatistiklerle de bu başarının tesadüf olmadığını kanıtlıyor. Son 2 sezonun şampiyonu, özellikle hücum verilerinde ciddi bir fark yaratmış durumda.
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (29), en çok şut çeken (171), en çok gol beklentisi üreten (20.5 xG) ve en fazla net gol pozisyonu yakalayan (45) takım konumunda.
Cim Bom, maç fazlasıyla da olsa Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 8 puan önünde yer alıyor. Aslan bu haftayı BAY geçecek ve rakiplerinin puan kaybını, dolayısıyla zirvede daha da rahatlamayı bekleyecek.
HÜCUMDA ÇOK ETKİLİ
Ligdeki tek namağlup takım olarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ortaya koyduğu istatistiklerle de bu başarının tesadüf olmadığını kanıtlıyor. Son 2 sezonun şampiyonu, özellikle hücum verilerinde ciddi bir fark yaratmış durumda.
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (29), en çok şut çeken (171), en çok gol beklentisi üreten (20.5 xG) ve en fazla net gol pozisyonu yakalayan (45) takım konumunda.