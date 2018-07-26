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Galatasaray, Höwedes'te bir adım önde

Galatasaray, 30 yaşındaki stoper için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı... Alman kulübü bonservisiyle vermek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray, Höwedes'te bir adım önde
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26 Temmuz 2018 06:41
Valencia ve PSV Eindhoven ile oynanan maçta savunma hatalarının ön plana çıkmasının ardından stoper transferi için çalışmalara hız veren Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim girdi...

İKİ TALİP DAHA VAR

Sarı-Kırmızılılar bonservisi Schalke 04'te bulunan Benedikt Höwedes için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki Alman stoper için Schalke'ye kiralama teklifi yapıldı.

Ancak Alman basınına da yansıyan haberlere göre Schalke, Höwedes'i bonservisiyle vermek istiyor.

Yıldız futbolcuyla Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği fakat Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörüyle transferde bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında..



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