Galatasaray, Höwedes için bastırıyor

Yeni sezon öncesi savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Benedikt Höwedes'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfediyor.İtalyan ekibinde sadece 3 maç oynayabilen Alman futbolcuyu geri döndüğü takımı Schalke 04'ten 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübüyle dirsek temaslarını sürdürüyor. Yeniden kiralamak istedikleri Jason Denayer'i satmak isteyen Manchester City'nin ikna olmamasından dolayı Höwedes'e yönelen Cengiz yönetimi, bir an önce 30 yaşındaki stoperi kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.Serdar Aziz'in yokluğunda PSV Eindhoven ve Valencia'ya mağlup olan Cimbom, Höwedes gibi tecrübeli bir isimle anlaşarak savunma bölgesinde sıkıntı yaşamamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yavaş bulduğu Maicon'a teklif gelmesi halinde değerlendirecek olan yönetimin, Brezilyalı oyuncunun ayrılması halinde Höwedes'le birlikte bir stoper daha kadroya katmayı planladığı öğrenildi.