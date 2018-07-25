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Galatasaray, Höwedes için bastırıyor

Jason Denayer'i satmak isteyen Manchester City ile kiralama konusunda anlaşamayan Galatasaray, Schalke ile Höwedes'in kiralanması konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: Haberturk
Galatasaray, Höwedes için bastırıyor
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25 Temmuz 2018 10:51
Yeni sezon öncesi savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Benedikt Höwedes'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfediyor.

İtalyan ekibinde sadece 3 maç oynayabilen Alman futbolcuyu geri döndüğü takımı Schalke 04'ten 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübüyle dirsek temaslarını sürdürüyor. Yeniden kiralamak istedikleri Jason Denayer'i satmak isteyen Manchester City'nin ikna olmamasından dolayı Höwedes'e yönelen Cengiz yönetimi, bir an önce 30 yaşındaki stoperi kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

TEKLİF GELİRSE MAICON'A VEDA

Serdar Aziz'in yokluğunda PSV Eindhoven ve Valencia'ya mağlup olan Cimbom, Höwedes gibi tecrübeli bir isimle anlaşarak savunma bölgesinde sıkıntı yaşamamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yavaş bulduğu Maicon'a teklif gelmesi halinde değerlendirecek olan yönetimin, Brezilyalı oyuncunun ayrılması halinde Höwedes'le birlikte bir stoper daha kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

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