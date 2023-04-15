Galatasaray, ligin ilk yarısında en kötü dönemini Adana Demir beraberliği, Kayseri yenilgisi ve Alanya beraberliği ile yaşamıştı. Bu sürecin ardından ise 14 maçlık müthiş zafer serisi başlamıştı. Sezonun ikinci bölümünde Galatasaray adeta hesap kapatıyor.Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmişti. Aslan, dün de Kayserispor engelini farklı bir galibiyetle geride bıraktı. Cim Bom şimdi gözünü Alanyaspor mücadelesine dikti.