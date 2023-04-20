Galatasaray her yerde zirvede!

Galatasaray her alanda lige damgasını vuruyor.



Zorlu Alanyaspor deplasmanından da 4 gollü galibiyetle dönen Sarı-Kırmızılılar, zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. İlk yarıda üst üste puan kaybettiği 3 rakibi; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanya'dan rövanşı alan, bunu yaparken de filelere 12 gol gönderen Sarı-Kırmızılı ekip, şimdi de tarihe geçen bir galibiyet serisi yakaladığı o müthiş periyoda girmeye hazırlanıyor.



Üstelik Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Aslan 5 hafta boyunca İstanbul dışına çıkmayacak. Galatasaray'ın kalan haftalarda İstanbul dışındaki tek deplasmanı ise Ankaragücü'ne karşı olacak.



Golde de zirveye yaklaşıyor



Fikstürde avantajı eline alan Cim Bom, ortaya koyduğu istatistiklerle de rakiplerine gözdağı veriyor.



Galatasaray ligin geride kalan bölümünde tüm rakiplerini yenen tek takım olmasının dışında; en fazla isabetli şut çeken takım, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım, hem deplasmanda hem de iç sahada en fazla puan toplayan takım ve alesinde de en az gol gören takım olmayı başardı.



Aslan, en çok gol atan takımlar sıralamasında da Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor.



'Hepsi şampiyonluk için'



Teknik direktör Okan Buruk, elde ettikleri bu başarı hakkında şunları söyledi: "Ofansif olarak önde oynuyoruz. Çok pozisyona girip az attığımız maçlar var. Son iki maçta gol sayımızı yükselttik. Burada önemli olan pozisyonlara girmek ve oyunu rakip ceza sahasında oynamak. Rakip ceza sahasında topla buluşmada en iyisiyiz. Bunların hepsini maç kazanmak ve şampiyon olmak için yapıyoruz. Pazar günü kendi sahamızda Karagümrük ile oynayacağız. Taraftarımızla birlikte müthiş bir atmosfer yaratmak istiyoruz. İnşallah yine kazanarak devam edeceğiz."



