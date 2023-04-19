Galatasaray her yerde zirvede!

Bu sezon Galatasaray, hem iç sahada hem dış sahada ligin en çok kazanan takımı durumunda...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray her yerde zirvede!
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19 Nisan 2023 09:25
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda maç yaptı.

Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan 32 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Cimbom iç sahada da ligin en çok kazanan takımı durumunda... 

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