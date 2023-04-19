Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda maç yaptı.



Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan 32 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gol gördü.



Cimbom iç sahada da ligin en çok kazanan takımı durumunda...



