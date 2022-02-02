Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Galatasaray Hepsiburada'yı konuk etti.
Ahmet Suat Özyacı Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Elanur Laçin ve Didem Dülber kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray Hepsiburada, 4. galibiyetini aldı. Trabzonspor ise 5. kez sahadan yenik ayrıldı.
Ahmet Suat Özyacı Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Elanur Laçin ve Didem Dülber kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray Hepsiburada, 4. galibiyetini aldı. Trabzonspor ise 5. kez sahadan yenik ayrıldı.