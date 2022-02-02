Galatasaray Hepsiburada, Trabzonspor'u mağlup etti

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Hepsiburada, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti ve 4. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Hepsiburada, Trabzonspor'u mağlup etti
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02 Şubat 2022 14:22
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Galatasaray Hepsiburada'yı konuk etti.

Ahmet Suat Özyacı Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Elanur Laçin ve Didem Dülber kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray Hepsiburada, 4. galibiyetini aldı. Trabzonspor ise 5. kez sahadan yenik ayrıldı.

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