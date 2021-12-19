Galatasaray Hepsiburada, sezonu galibiyetle açtı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 1. hafta mücadelesinde Galatasaray Hepsiburada, konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Hepsiburada, sezonu galibiyetle açtı!
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19 Aralık 2021 14:43
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 1. hafta karşılaşmasında Galatasaray Hepsiburada, Sivasspor'u ağırladı.

Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda oynanan müsabaka, Galatasaray Hepsiburada'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Elanur, 32. dakikada Cemre ve 42. dakikada Samia kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray Hepsiburada, sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray Hepsiburada, gelecek hafta Dudullu ile karşılaşacak.


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