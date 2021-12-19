Galatasaray Hepsiburada, sezonu galibiyetle açtı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 1. hafta karşılaşmasında Galatasaray Hepsiburada, Sivasspor'u ağırladı.
Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda oynanan müsabaka, Galatasaray Hepsiburada'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Elanur, 32. dakikada Cemre ve 42. dakikada Samia kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray Hepsiburada, sezona galibiyetle başladı.
Galatasaray Hepsiburada, gelecek hafta Dudullu ile karşılaşacak.
Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda oynanan müsabaka, Galatasaray Hepsiburada'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Elanur, 32. dakikada Cemre ve 42. dakikada Samia kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray Hepsiburada, sezona galibiyetle başladı.
Galatasaray Hepsiburada, gelecek hafta Dudullu ile karşılaşacak.