Galatasaray, hem Seri hem Youssouf için cephede!

Orta sahada hem defansif yükü üstlenecek hem de oyun kurucu görevini yerine getirebilecek güçlü bir isim arayışında olan Galatasaray, iki isim üzerine yoğunlaşmış durumda.



Bir yandan Jean Michael Seri'yi Fulham'dan kopararak tekrar Florya'ya getirmeye çabalayan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için de girişimlerini sürdürüyor.



22 yaşındaki futbolcunun uzun vadede kulübe daha faydalı olacağı düşüncesi sebebiyle, yönetimin bu transfere daha fazla ağırlık verdiği de gelen haberler arasında. Galatasaraylı idareciler, 3 milyon euro bonservis talebinde bulunan Yeni Malatya'nın inadını kırarak, ücreti daha makul bir seviyeye çekmeye çalışıyor.



